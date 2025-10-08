Adiós Gimena Accardi: Nicolás Vázquez blanquearía su amor con Dai Fernández, su co-estrella de Rocky

Recientemente divorciado de su esposa tras casi dos décadas de amor, el actor estaría a punto de confirmar la relación con su compañera de elenco.

Nuevo giro en la situación sentimental de Nicolás Vázquez, luego de la sorpresiva y conflictiva separación de Gimena Accardi después de 18 años juntos, los rumores sobre la vida amorosa del actor no tardaron en aparecer. Si bien se supo que la ruptura llegó marcada por una infidelidad de la actriz, a quien su exmarido incluso habría perdonado al inicio, la pareja terminó optando por el divorcio. En medio de este vendaval de información, la figura de Dai Fernández, co-protagonista del actor en la obra Rocky, comenzó a sonar con fuerza como el nuevo vínculo del artista.

Este miércoles en Intrusos (América TV), lanzaron la primicia que dinamitó el ambiente mediático, afirmando que la actriz y el protagonista de Rocky estarían listos para confirmar su amor a pocos meses de la mediática separación. La información asegura que el artista y su compañera de las tablas de Calle Corrientes se encuentran "muy enamorados". La periodista incluso brindó detalles sobre la inminente confirmación: "En estos días, ya pronto, me dicen que se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están súper enamorados, que su gente íntima ya lo sabe. Precisamente él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, los que trabajan con ellos ya lo saben. No da para más mantenerlo oculto", explicó la panelista en el ciclo de chimentos.

La panelista de espectáculos, Paula Varela, se encargó de aclarar los tiempos de este flamante vínculo. A pesar de que los protagonistas de Rocky ya contaban con un fuerte feeling, la relación se habría formalizado una vez que ambos estaban solteros. "Cuando contamos la separación ya se hablaba de Dai, ahora me dicen que, más allá de lo que podamos especular, si bien ellos tenían mucho feeling, la relación y el blanqueo entre ellos dos habría sido después de la separación con Gimena Accardi y Gonzalo Gerber", agregó Varela, poniendo el foco en que la relación habría comenzado después del quiebre matrimonial de Vázquez y la ruptura de Fernández con su pareja, Gonzalo Gerber.

Los detalles del nuevo romance de Nicolás Vázquez. Las "casualidades" en las fechas de las dos separaciones y el blanqueo inminente son analizadas con lupa por los medios. A esto se sumó una publicación reciente del actor que sumó leña al fuego. Tras un viaje compartido con parte de su equipo de Rocky, que incluyó a Dai Fernández, Vázquez posteó una serie de fotografías que dispararon la polémica por la cercanía con su co-protagonista. En el epígrafe de ese posteo, el actor escribió: "Días de conexión real, de amor compartido, brindis sinceros, charlas, risas, entre playa y naturaleza, mates al sol, comida rica y momentos simples que se vuelven eternos. Todo lo que hace bien. Ahora a volver al ring".