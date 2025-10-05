Del Luna Park a HollyWood: la importante petición de Sylvester Stallone a Nicolás Vázquez por Rocky

En el escenario del Luna Park , Nicolás Vázquez no solo interpreta a Rocky Balboa ; canaliza un espíritu, una tenacidad que, al parecer, cruzó el continente y aterrizó directamente en Hollywood . La versión teatral argentina de Rocky es un suceso que ha capturado la atención de su creador original: Sylvester Stallone .

La noticia más reciente no es sobre la ovación del público o la crítica, sino sobre un pedido que llegó desde el norte. "Hace 24 horas, literalmente, pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso" , confesó Vázquez en una entrevista con Mario Pergolini.

El "Semental Italiano" no solo está al tanto del éxito rotundo en convocatoria, sino que un detalle en particular avivó su curiosidad: "encima se enteró que vino Messi" . La visita del capitán de la Selección Argentina, quien asistió a la función junto a su familia, se convirtió en un puente entre tres íconos de la cultura popular. El Rocky original, el campeón del mundo y el actor que los une en un escenario porteño.

Para Vázquez , el proyecto siempre fue una cuestión de fidelidad al alma de la película. Cuando se planteó la posibilidad de adaptar el clásico de 1976, existía una versión musical que ya había girado por el mundo. Pero el actor argentino tenía otra visión. "Yo no quería hacerla así. Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro". Su objetivo era otro: "Yo quería el espíritu de la película".

Esa búsqueda de autenticidad lo llevó a un diálogo directo con los dueños de la marca, y por ende, con el propio Stallone, quien es escritor, protagonista y propietario de los derechos de su personaje más emblemático. La colaboración fue clave. "Logramos gracias a Sylvester Stallone y la productora poder hacerlo y sucedió esta locura".

Créditos. Archivo MDZ

El resultado es una puesta en escena imponente, con 30 artistas en escena y una escenografía que recrea locaciones icónicas, incluido un ring de boxeo de tamaño real que se desplaza sobre la platea en la pelea final.

Aunque la conexión profesional es fluida y el respeto es mutuo, el encuentro cara a cara sigue siendo una asignatura pendiente para el actor. Con la esperanza intacta, Vázquez admite que las conversaciones existen. "Estamos en eso. Vamos a ver si se puede dar", comentó sobre la posibilidad de conocer finalmente al hombre que inspiró su mayor desafío actoral.