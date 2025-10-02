Mario Pergolini tomó partido en la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, pero la respuesta del actor sorprendió a todos

El artista participó en Otro día perdido este miércoles, y cuando Mario Pergolini opinó sobre su ruptura, Vázquez le contestó de manera contundente.

Una de las separaciones más sorpresivas de la farándula en 2025 fue la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Tras 18 años juntos, los actores anunciaron en julio su ruptura mediante un comunicado en sus cuentas de Instagram.

En aquel momento, comenzaron a circular versiones sobre terceros en discordia. Algunos señalaron a Vázquez, a quien vincularon con Mercedes Oviedo, su compañera en la obra Rocky. Otros, en cambio, apuntaron contra Accardi.

Nicolás Vázquez (3) Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación en julio de este año. Instagram/ @gimeaccardi.

Pero, a mediados de agosto, en LAM aseguraron que había sido la actriz quien le fue infiel al artista, algo que Accardi terminó confirmando poco después en el ciclo Sería increíble de OLGA.

A poco más de un mes de esa revelación, este miércoles, Vázquez estuvo como invitado en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini. Durante una dinámica en la que el conductor y sus panelistas probaron protectores bucales para hablar junto al actor, Pergolini sorprendió a su invitado con una confesión: "Yo quiero decirte que siempre estuve de tu lado".