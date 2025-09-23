¿Reconciliación? Las imágenes de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez en el mismo lugar que sorprendieron a sus seguidores

Los actores estuvieron juntos en un evento que despertó todo tipo de rumores sobre su relación actual. ¿Habrá segunda oportunidad?

Después de dos meses separados, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi coincidieron en un evento familiar que encendió la curiosidad de sus seguidores. Aunque intentaron mantener el encuentro en privado, algunas imágenes se filtraron en redes y generaron un debate inmediato sobre si este reencuentro podría marcar un nuevo capítulo en su relación.

Recordemos que l expareja le puso fin a su vínculo en julio, tras 18 años juntos, y oficializó su divorcio el 21 de agosto de 2025. Desde entonces, ambos se mostraron en redes con proyectos personales y rutinas propias, manteniendo siempre la discreción sobre su vida privada y evitando dar indicios sobre un posible acercamiento.

Nicolás Vázquez evento Instagram La imagen que publicó el actor en sus redes. Instagram @nicovazquezok.

El reencuentro ocurrió en un country cuya ubicación se mantuvo en reserva. Se trató de la primera comunión de un niño cercano a ambos, y tanto Vázquez como Accardi compartieron fotos por separado que confirmaban su presencia sin aparecer juntos en ninguna de las imágenes.

En las publicaciones, Nico se mostró sonriente junto al homenajeado y escribió: "Feli del amor", mientras que Gimena posó con el mismo niño usando un buzo color chocolate, en el jardín del lugar del festejo. La organización del evento y el respeto por la intimidad de la familia fueron claves para que ambos pudieran asistir sin generar polémica.