Confirman la presentación estelar de Miranda! en la Peatonal del Vino 2025: qué noche se presentará

El esperado encuentro se realizará en noviembre en la Ciudad de Mendoza y contará con la presencia de Miranda!. En la nota, todos los detalles.

Tras seis años de pausa, Mendoza se prepara para vivir nuevamente uno de sus eventos más esperados: la Peatonal del Vino 2025. La cita será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, prometiendo noches llenas de sabor, música y cultura.

El encuentro, que en 2019 convocó a más de 100.000 personas, vuelve con una propuesta ampliada que combinará degustaciones, shows en vivo, gastronomía y espacios de arte. La gran novedad es que Miranda! se presentará la segunda noche, según confirmó el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, al diario MDZ, generando gran expectativa entre los asistentes.

Miranda! vibra en el escenario Miranda show en Paraguay Instagram Miranda!

Quienes quieran asegurar su lugar ya pueden aprovechar la primera preventa con precio promocional: dos degustaciones por $10.000 y cuatro por $20.000, con copa de vidrio incluida como obsequio. Todos las entradas incluyen copa de vidrio de regalo. Los mismas se consiguen por la página Venti, tanto para la jornada del sábado como la del domingo.

En esta edición habrá 32 stands de bodegas locales ofreciendo una amplia selección de varietales. Para quienes deseen probar las etiquetas, se dispondrán 5.000 degustaciones por día, con distintas preventas y la posibilidad de adquirir cuponeras durante el evento.