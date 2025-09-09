Laureano Manson, periodista de MDZ, será distinguido por su trayectoria en comunicación y educación

El Senado de Mendoza aprobó un proyecto, impulsado por el senador Marcos Quattrini, para reconocer la trayectoria de Manson como periodista, docente y crítico de cine.

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto del senador Marcos Quattrini para reconocer la labor de Laureano Manson, periodista de MDZ, docente y crítico de cine. El homenaje destaca su compromiso con la comunicación, la educación y la promoción del análisis crítico del séptimo arte.

Manson inició su carrera en 1999 como co-programador y presentador de Cine Universidad, un espacio que acerca el cine a la comunidad universitaria y al público en general. En 2001 se sumó como profesor a la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, aportando su conocimiento en Historia del Lenguaje Cinematográfico y contribuyendo a la formación de nuevos profesionales del audiovisual.

Laureano Manson (9) El proyecto fue impulsado por el senador Marcos Quattrini. Marcos Garcia/MDZ

En 2011 empezó a colaborar con MDZ Radio, y este año, comenzó a conducir el programa Es un montón. Desde 2012 forma parte de MDZ Online como periodista y crítico, y actualmente es jefe de la sección de espectáculos del medio, consolidando su carrera en la prensa y la crítica cultural.

El proyecto aprobado por el Senado subraya que este reconocimiento no solo es un tributo a su trayectoria profesional, sino también un incentivo para inspirar a futuras generaciones de comunicadores y educadores en la provincia y el país.