La prensa le consultó a la humorista sobre la polémica que rodea al mandatario y fue contundente con su respuesta.

Fátima Florez estuvo durante varios días siendo tema de conversación en los programas que cubren la farándula por su gira en Las Vegas. La actriz y humorista tuvo un gran éxito y regresó al país muy feliz, aunque no pudo tener la presencia de Javier Milei en su show.

Es que la imitadora confirmó que el mandatario iba a asistir a Las Vegas en medio de un viaje que tenía programado, pero finalmente se bajó de ese viaje debido a las constantes polémicas que surgieron en el último tiempo y también al resultado electoral.

En medio de todo esto, Fátima llegó nuevamente al país y enfrentó a los medios de comunicación que se encontraban en el aeropuerto esperando su palabra: "Siempre se habló que no había mucha buena onda con la hermana de Javier y hoy está implicado en asuntos de corrupción y demás... ¿Te enteraste de eso estando allá o leíste las noticias de Argentina?".

Video: Fátima Florez opinó sobre el escándalo de Javier Milei Fátima Florez volvió al país tras su gira y se refirió al escándalo en el gobierno de Javier Milei

Ante la consulta, Fátima fue contundente: "Mirá... leo como todo el mundo y estoy informada como todo el mundo. Yo trabajo de comediante, pero estoy informada de todo". La actriz dejó en claro con estas declaraciones que está al tanto del asunto sobre las supuestas coimas en el gobierno de Javier Milei.