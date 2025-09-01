Fátima Florez desmintió la promoción de su show en La Vegas en donde figura Javier Milei: "Este es..."

Un afiche que circuló en redes con la leyenda “¡Viene Milei!” generó revuelo. La artista salió a aclarar los tantos. ¿Qué dijo?

La humorista salió a aclarar que es verdad y que no lo es. Créditos: Instagram / mecomprendezmendez

Un flyer que se viralizó en las últimas horas con la leyenda “¡Viene Milei!” desató especulaciones sobre la posible asistencia del presidente Javier Milei al show de Fátima Florez en Sahara Las Vegas. El problema principal es, que la pieza viral no figura entre los materiales oficiales de la producción ni del teatro.

A raíz de lo difundido, la propia humorista se encargó de desmentir ciertos detalles de la promoción y aclaró las dudas entre fanáticos y atentos. Cabe recordar que el presidente se ha visto envuelto en escándalos relacionados a audios de supuesta corrupción.

Imagen de WhatsApp 2025-09-01 a las 13.50.22_556d3ece Gustavo Méndez anunciando el tema en redes. Créditos: Instagram / mecomprendezmendez

Qué está confirmado La producción y la sala sí confirmaron las fechas y la ficha del espectáculo: Fátima Florez — Fátima Florez Superstar en Sahara Theatre los días 5 y 6 de septiembre con funciones a las 20:00; las entradas aparecen a la venta en plataformas como Ticketmaster y Live Nation. Esa información está disponible en las páginas oficiales del teatro y de venta de tickets.

La artista negó que el flyer viral sea el material oficial del espectáculo. Aun así, desde la organización se difundieron promociones que han contribuido a la confusión. El empresario que maneja las presentaciones, Jorge Elías, y la productora no han publicado un comunicado formal que confirme la asistencia presidencial.