La conductora de América apuntó contra la expareja de Wanda Nara en medio de la polémica.

L-Gante ocupó los diferentes portales de espectáculos semanas atrás por el escándalo que tenía que ver con la deuda por no pagar la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. En medio de todo esto, quien opinó fuertemente fue Yanina Latorre.

La conductora de "Sálvese Quien Pueda" y panelista de LAM decidió hablar en su programa de radio que sale al aire por El Observador y allí fue contundente con sus declaraciones respecto de lo que piensa sobre la actitud de L-Gante: "Es un conchu**, él arregló la cuota alimentaria porque no pudo salir del país".

"El tipo que no puede pagar la cuota fue el cumpleaños de la hermana y la hermana por parte de padre, el regalo que le hizo el hermano... Sabén lo que le regaló a la hermana, un Audi R8 rojo, uno de los autos más lujosos y potentes del mercado", comentó Yanina visiblemente molesta con la actitud de Valenzuela.

Video: Yanina Latorre destrozó a L-Gante Yanina Latorre destrozó a L-Gante por el escándalo de la cuota alimentaria de su hija

Ante esta noticia, Latorre arremetió fuertemente contra Elián: "Digo... Le regalas un Audi a tu hermana y no le podés comprar o pagar la cuota alimentaria de 5 mil dólares a tu hija, en esta a L-Gante, no lo banco, no está bien", comentó la panelista de LAM en su programa de radio.