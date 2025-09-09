Por primera vez Cande Vetrano se refirió al rumor de romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Tras el escándalo sobre el presunto affaire entre Gimena Accardi y Andrés Gil, la actriz Cande Vetrano rompió el silencio respecto a la polémica con su pareja.

Bajo los flashes de la prensa, Cande Vetrano hizo su aparición en un evento cinematográfico acompañada de Andrés Gil, en una clara demostración de unidad frente a los comentarios que intentan cuestionar su vínculo amoroso. La actriz, lejos de esconderse, optó por enfrentar el escrutinio público de frente durante el estreno de la película 'Verano Trippin'.

El motivo de tanta expectativa fueron los recientes rumores que intentaron posicionar a su compañera de profesión Gimena Accardi como una supuesta intrusa en la pareja que Vetrano formó Andrés Gil. Sin embargo, la caminata por la alfombra roja sirvió como el escenario elegido para desmentir, con hechos, toda especulación.

Al ser interceptada por los cronistas, la artista no pudo evitar eludir las indagaciones sobre su estado de ánimo tras el torbellino de versiones que circularon intensamente. “Super bién, estoy contenta”, expresó, aunque su lenguaje corporal delataba una visible incomodidad ante la batería de periodistas.

Qué dijo Cande Vetrano sobre el rumor del supuesto affaire entre su pareja y Gimena Accardi Cande Vetrano rompió el silencio tras el escándalo que involucró a su pareja con Gimena Accardi Cande Vetrano rompió el silencio tras el escándalo que involucró a su actual pareja con Gimena Accardi. Video: LAM (América TV)

La situación escaló cuando un reportero insistió con una pregunta más directa. “¿Cómo te afecta lo que se dice?”, inquirió Santiago Riva Roy, el picante notero de LAM y uno de los conductores de Bondi Live.