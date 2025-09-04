Nico Vázquez tuvo una salida de soltero tras separarse de Gime Accardi: a dónde fue y con quién

A dos meses de confirmar su separación de Gimena Accardi , Nico Vázquez decidió romper con su bajo perfil. El actor reapareció en público en el Movistar Arena para apoyar el regreso de Erreway , un evento que sirvió como un "punto de inflexión" para el artista.

Después de formalizar el divorcio, el actor optó por un perfil bajo, limitando sus salidas a lo estrictamente necesario. Sin embargo, en una movida que no pasó desapercibida, el artista hizo una significativa excepción al asistir al concierto de Erreway , en el Movistar Arena.

El evento, que reunió a miles de fanáticos, no fue una simple salida para el actor. Fue una muestra de apoyo a su amigo Benjamín Rojas, quien se encuentra realizando una serie de presentaciones junto a Felipe Colombo y Camila Bordonaba. La presencia de Vázquez en el concierto no solo sirvió para demostrar su cariño, sino que también marcó un antes y un después en su proceso de duelo.

Un antes y después de Nico Vázquez tras el divorcio

En las semanas posteriores a la ruptura, el actor fue objeto de rumores que lo vinculaban sentimentalmente con algunas colegas. Sin embargo, en sus declaraciones, Nico Vázquez dejó en claro que por ahora no hay espacio para el amor en su vida. Él mismo ha declarado que permanece solo y enfocado en "cerrar duelos", lo que, según sus palabras, no le permite abrirse a nuevas relaciones en este momento.

Nicolás Vázquez (3) Nico Vázquez reapareció en público tras su separación de Gimena Accardi. Instagram/ @gimeaccardi.

El ex Casi Ángeles ha encontrado en su círculo más cercano un gran apoyo. En el Movistar Arena, Vázquez estuvo rodeado de sus amigos, que le brindaron contención en una de las etapas más difíciles de su vida. Además de compartir la noche con su círculo íntimo, el actor se reunió con Benjamín Amadeo, lo que demuestra la importancia que la amistad tiene para él en este momento.