"Finalmente encontré pareja": Lucía Galán desató el furor con su insólito novio desde México

Lucía Galán, de Pimpinela, desató el furor en Instagram al compartir un divertido video desde México donde presentó a su nueva pareja.

En el marco de su exitosa gira con Pimpinela, la cantante Lucía Galán aprovechó su estadía en México para sumarse a la previa de Halloween con un toque de humor y espontaneidad. La artista compartió un divertido video en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Lejos de los escenarios y las luces, la escena tuvo lugar en un rincón festivo de un enorme supermercado, donde la cantante bromeó sobre su situación sentimental. Con una voz suave y una mirada llena de complicidad, Lucía Galán anunció a sus seguidores que finalmente había encontrado pareja en México, pero con un detalle muy particular.

Lucía Galán La artista reveló cómo se encuentra. Foto: captura de video/ El Trece. Lucía Galán encuentra una insólita "pareja" en el supermercado El clip que compartió Galán en su cuenta de Instagram desbordó de humor. La cámara enfocó a un esqueleto articulado que formaba parte de la decoración festiva, mientras la cantante lo acariciaba y le hablaba con total naturalidad: “Bueno, quiero decirles que finalmente encontré pareja acá en México. No habla mucho, pero es muy simpático”.

Este es el nuevo novio de Lucía Galán. La artista argentina mantuvo la ironía en su interacción con el "novio" de plástico, logrando un momento tierno y burlón. “Mi vida, ¿cómo estás? ¿bien? ¿todo bien?”, decía Lucía, luchando por contener la risa. El esqueleto, ubicado en medio de pasillos vestidos con telarañas y ofertas escalofriantes, se convirtió en el protagonista inesperado de la broma.