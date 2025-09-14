Polémica con Gimena Accardi: dos periodistas la acusaron de mentir y señalaron a Andrés Gil como amante

Gimena Accardi vivió un tiempo de paz hasta hace unos días, luego de que dos periodistas tocaran nuevamente la "Accardiada" del año. Se trata de la infidelidad y separación de la actriz con Nicolás Vázquez , la pareja del mundo del espectáculo que rompió su vínculo luego de 18 años.

El 8 de julio del presente año el matrimonio dijo adiós y tras el hecho, numerosas especulaciones surgieron, como es el caso de los famosos "terceros en discordia", muy normales en este tipo de rupturas. Cuando se confirmó lo que se esperaba, la actriz se vio altamente afectada por muchas críticas.

Tal fue la magnitud del ataque en redes, que las mediática se vio obligada a salir y dar detalles de lo ocurrido: “ En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cagad* en estos 18 años . Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘ Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.

Polémica con Gimena Accardi: dos periodistas la acusaron de mentir y uno apuntó a Andrés Gil como amante

El primero en hablar del tema fue Ángel de Brito , quien aseguró la actriz no le fue sido infiel a su marido con un “random” . En ese contexto, el nombre de Andrés Gil volvió a mencionarse por lo bajo en los comentarios de las panelistas y en las sugerentes respuestas de De Brito sobrevoló tácitamente.

“No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó Ángel sin rodeos. Y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”. Luego, se dijo que compartían el rubro de la actuación y que es una persona casada.

image Fernanda Iglesias sobre Gimena Accardi y Andrés Gil. Créditos: Instagram / feriglesias

La segunda persona en hablar del tema fue Fernanda Iglesias, quien en su instagram oficial abrió la caja de preguntas y respondió las dudas del espectáculo. Una de las consultas tocaba el tema, y la periodista no dudó en responder:

"¿Se sabe quien fue al final el amante de Accardi?", decía el comentario, a lo que Iglesias dijo: "Con Andrés Gil, aunque lo nieguen", cerró la comunicadora de espectáculos.