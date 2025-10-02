Marcelo Tinelli quiere volver a la televisión con nuevos rumbos: ¿qué canal lo está tentando para la vuelta?

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión abierta es, sin duda, uno de los movimientos más esperados en el mundo del espectáculo. Hace meses, circulan fuertes rumores sobre su posible vuelta a El Trece con un programa semanal de humor, reviviendo la alianza con Adrián Suar . Sin embargo, en medio de la falta de novedades sobre el futuro del conductor, surgieron nuevas versiones que pondrían en jaque su regreso a El Trece.

Mientras Tinelli se concentra en su programa de streaming Estamos de paso (Carnaval Stream), los movimientos detrás de escena indican que su destino podría estar en otro canal . La nueva información sugiere que la negociación con El Trece no avanzó como se esperaba y una oferta de otra señal habría captado la atención del mítico conductor.

Fue el periodista Ángel de Brito, en su programa de streaming en Bondi Live, quien reveló una de las razones clave por las que el futuro de Tinelli está en suspenso. De Brito fue contundente al asegurar que el conductor "está más cerca de América que de El Trece".

Esta posibilidad no es casual, ya que Tinelli realizó allí el Bailando 2023 y, además, ejerció como gerente de programación, lo que le dio un conocimiento profundo de la señal. El periodista explicó que la oferta de América TV es mucho más atractiva para el conductor que la propuesta que recibió de su antiguo canal.

marcelo tinelli (2) Ángel de Brito reveló los motivos de la demora. Archivo MDZ

"La charla no avanzó con El Trece, le ofrecieron un semanal los domingos", detalló De Brito. En contraste, "en América, le ofrecieron uno diario y a él le gusta más salir todos los días", concluyó, revelando el deseo del conductor de tener una presencia diaria en la pantalla chica, un formato que siempre le resultó más familiar.

Marcelo Tinelli ¿en El Trece o América TV?

Sin embargo, las negociaciones con El Trece no están completamente muertas. En el programa Puro Show, Pampito aseguró que el conductor "está muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele, y ese canal al que podría ir si sigue encaminado, sería El Trece", citando fuentes confiables.

marcelo tinelli (1) El conductor quiere un programa diario, no semanal. Archivo MDZ

En caso de que Tinelli acepte la propuesta de El Trece, el programa que haría sería un formato de entretenimiento que se emitiría una vez por semana, al estilo de lo que fue El Ritmo de la Noche. Ese ciclo fue furor en Telefe entre 1991 y 1994, recordado por sus juegos y por la visita de grandes artistas internacionales.