Quién es el familiar de Mirtha Legrand que se volvió tendencia tras la gala de Martín Fierro 2025

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 tuvo una debutante inesperada y que acaparó todas las miradas: Silvestre Valenzuela. El hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela , conocido por su bajo perfil, se hizo viral de inmediato tras su primera aparición en la ceremonia más importante de la televisión argentina, acompañando a su famosa familia.

El joven eligió un look sofisticado y formal para su debut. Se presentó en la gala con un elegante traje y pantalón negro, contrastando con una clásica camisa blanca y una corbata azul con delicados detalles blancos. Su outfit se integró perfectamente al glamour de la noche.

Silvestre se convirtió en el eslabón más joven de un clan legendario que se reunió para la gran fiesta de la televisión. El joven acompañó a su madre, Juana Viale , a su abuela, Marcela Tinayre , y a su bisabuela, Mirtha Legrand , en una noche donde la diva fue la figura central.

Mirtha Legrand fue reconocida con el premio a "Leyenda de la televisión", una estatuilla que se sumó a sus ya 41 Martín Fierro, alcanzando la cifra de 42 galardones en su trayectoria. Uno de los momentos más emotivos de la noche, y que rápidamente se transformó en contenido viral en las redes sociales, fue la aparición de la Chiqui en la red carpet. Detrás de la diva, se pudo ver a Silvestre aplaudiendo con una gran alegría a su bisabuela.

mirtha legrand nieto mf Acompañó a su bisabuela, Mirtha Legrand. Captura telefe

Cuando le fue otorgado el premio, Mirtha se mostró profundamente agradecida por el reconocimiento de la APTRA, destacando especialmente la oportunidad de compartir ese momento histórico junto a todos sus familiares presentes en la ceremonia. Este debut frente a las cámaras de Silvestre Valenzuela, aunque silencioso, podría marcar el inicio de una nueva figura en el mundo de la televisión.