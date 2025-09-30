"Perdoname Luck Ra": el blooper de Susana Giménez que se hizo viral en los Martín Fierro 2025

La diva de la televisión argentina, Susana Giménez , se convirtió en la protagonista indiscutida de una de las perlitas de la noche en la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro 2025 . La estrella de Telefe generó un momento de risa generalizada al referirse al popular cantante Luck Ra de una manera muy particular.

Como ya es habitual en sus apariciones públicas, Susana protagonizó un divertido blooper en el escenario. El hecho ocurrió al momento de recibir la estatuilla por la Mejor Labor en Conducción Femenina, un reconocimiento que recibió a pesar de haber realizado escasos programas durante la temporada 2024.

Al subir al escenario y recibir el premio, Susana Giménez se tomó un breve tiempo para hacer un balance de sus 36 años de trayectoria conduciendo programas de televisión. En su discurso, destacó la posibilidad que le brindó su trabajo de conocer "gente nueva de la música" y comenzó a dar algunos ejemplos de artistas jóvenes que la impresionaron.

La diva mencionó a figuras de peso como María Becerra y Nathy Peluso, pero el momento más gracioso se produjo al intentar nombrar al cuartetero cordobés Luck Ra. En lugar de pronunciar su nombre correctamente, Susana dijo algo parecido a "Ru-cau". La insólita confusión, más que hacer referencia al cantante, evocó el nombre del político de extensa trayectoria Carlos Ruckauf, desatando risas entre los presentes.

Inmediatamente, alguien desde las mesas del salón la corrigió, a lo que Susana reaccionó con total espontaneidad y se rectificó: "Perdoname Luck Ra, me equivoqué, pero me pasa siempre". Este gesto de honestidad y el "me pasa siempre" característico de la Su desataron una nueva ola de risas en el Hilton.