En A la Tarde dieron a conocer una fuerte noticia en la previa a la ceremonia que reunirá a las máximas figuras de la televisión.

Los Premios Martín Fierro de la televisión 2025 se llevarán a cabo en el Hotel Hilton, ubicado en la ciudad de Buenos Aires y serán transmitidos por Telefe. Figuras como Santiago del Moro, Ángel de Brito, Darío Barassi llegarán al lugar con la expectativa de poder ganar una estatuilla.

Sin embargo, las polémicas no paran y en A la Tarde dieron a conocer un fuerte dato que tiene a Susana Giménez como principal protagonista. Fue Cora de Barbieri, panelista del ciclo, quien dio a conocer que la diva del canal de la "familia" no tendrá homenaje.

"Quien no va a formar parte del homenaje de los Premios Martín Fierro es la señora Susana Giménez", comentó la periodista. Es que la conductora iba a recibir un premio a la innovación por la entrevista que realizó en su programa donde entrevistaba a "La Mary" gracias a la inteligencia artificial.

Video: aseguran que bajaron el homenaje a Susana Giménez en los Premios Martín Fierro Escándalo en los Premios Martín Fierro: afirman que bajaron el homenaje a Susana Giménez

Esta noticia surgió a horas nada más del comienzo de la ceremonia y provocó una fuerte polémica. Karina Mazzocco, por su lado, y tras escuchar los dichos de su compañera, se mostró sorprendida, pero a su vez expresó: "¿Ustedes son tan inocentes que piensa que hoy Susana Giménez se va a ir sin una estatuilla en su mano?".