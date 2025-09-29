Presenta:

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la televisión: minuto a minuto

La celebración reune a las estrellas de la TV y en esta nota te contamos en detalles los ganadores de cada terna.

La estatuilla que adorna la entrada. Foto: RS Fotos. 

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 comenzó de manera puntual a las 21:00 horas con la conducción de Santiago del Moro. Desde temprano, Telefe realizó una fuerte cobertura charlando con los famosos en el hotel y también en la alfombra roja para luego dar paso a la premiación.

Luis Ventura, presidente de APTRA(Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) abrió la noche con su clásico discurso: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó.

Luis Ventura: discurso en los Martín Fierro

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la televisión:

Mejor Panelista

  • David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)

Mejor Musical

  • Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Mejor Aviso Publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Mejor Cronista/ Movilero

  • Oliver Quiroz (A La Tarde – América)

Mejor Noticiero Diurno

  • El Noticiero De La Gente (Telefe)

Viaje/ Turismo

  • Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal

Mejor Actor de Reparto

  • Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)

Mejor Programa Deportivo

  • Copa América (Telefe)

Mejor Gastronomía

  • Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo

Mejor Branded Content

  • El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)

Mejor Actriz de Reparto

  • Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Mejor Programa de Interés General

  • Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez

Mejor Reality

  • Gran Hermano 2024 (Telefe)

