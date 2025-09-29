Quiénes fueron los últimos ganadores de los Martín Fierro de Oro, Platino y Brillantes

A pocas horas de que comience la premiación, recordamos a los grandes ganadores de las ediciones anteriores.

Los Premios Martín Fierro de la televisión se realizará en el Hotel Hilton.

Se acerca la esperada entrega de los Premios Martín Fierro 2025, los premios que reconocen a los protagonistas y producciones más destacadas de la televisión argentina en el último año. La emoción por descubrir quién se llevará el codiciado Oro vuelve a instalarse entre la audiencia y los profesionales del medio.

En la última edición, Telefe Noticias se consagró como el gran ganador, mientras que otros éxitos del mismo canal como Gran Hermano, MasterChef Celebrity Argentina y 100 días para enamorarse también han sido reconocidos con el Oro en años anteriores, reafirmando la fortaleza de Telefe en la pantalla nacional.

Gran Hermano (2) Gran Hermano se llevó la estatuilla de oro en 2023. Telefe.

A lo largo de los años, diferentes ficciones han logrado destacarse y llevarse el premio Oro. Producciones de El Trece como Farsantes, Guapas y El Puntero fueron reconocidas por su calidad, mientras que otros éxitos de Telefe como Graduados también marcaron la tendencia. Incluso El marginal, emitido por la TV Pública, obtuvo el Oro en 2016.

Los Martín Fierro de Platino han celebrado a figuras icónicas del espectáculo argentino, entre ellos Luis Brandoni, Antonio Gasalla, Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand, reconociendo la trayectoria y la influencia de estos artistas en la televisión nacional.