Thiago Medina despertó y se le retiró la ventilación mecánica: "Conectado con su entorno"

Daniela Celis, madre de las hijas del joven, dio a conocer nueva información sobre su salud y alegró a todos.

Thiago Medina se encuentra en estos momentos hospitalizado en terapia intensiva y en el día domingo 28 de septiembre, Daniela Celis confirmó que se encontraba mejorando. La madre de las hijas del ex Gran Hermano lo expresó a través de sus redes sociales.

"Thiago continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Se encuentra con recuperación de su estado general", comentó Celis en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que el lunes 29 de septiembre, ella volvió a dar mejores noticias y alegró a todos sus seguidores.

"Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo", comenzó escribiendo Daniela en el posteo que subió a sus historias. Además, agregó que "está despierto y conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado".

En la parte final, no pudo evitar agradecer al personal del hospital Mariano y Luciano de la Vega: "Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todo el equipo del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos".