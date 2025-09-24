Preocupación por Thiago Medina: desmejoró su salud y la familia espera un milagro

La hermana del ex Gran Hermano compartió fuertes historias en sus redes sociales y reveló la charla que tuvo con los médicos.

La familia recibió una dura noticia sobre Thiago y aumenta el pedido de cadena de oración. Foto: Instagram/ @thi4go_km.

Thiago Medina se encuentra internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de impactar fuertemente contra un auto mientras iba a bordo de su moto. El exparticipante de Gran Hermano fue intervenido en los últimos días para realizarle la reparación de la parrilla costal.

Fue Camila, hermana de Thiago, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales: "Cadena de oración querida familia, amigos y comunidad. Hoy necesitamos de cada uno de ustedes, mi hermano se encuentra en un estado muy delicado de salud".

"Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo", comentó "Camilota" sobre el nuevo problema que se presentó en las últimas horas del día martes 23 de septiembre. Además, sostuvo que "estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones".

En otra parte del escrito, la joven les realizó un pedido especial a sus seguidores: "Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que lo amamos. Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor".