Qué es la atelectasia, el problema que ataca la salud de Thiago Medina tras el accidente
El ex Gran Hermano atravesaba un momento crítico de salud tras ser diagnosticado con atelectasia. Toda la información en esta nota.
Thiago Medina sigue internado y su estado de salud mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores. El ex Gran Hermano se encuentra acompañado por sus seres queridos, mientras que su entorno apela a la solidaridad del público con pedidos de cadena de oración.
El parte médico de Thiago Medina y la palabra de Daniela Celis
Daniela Celis fue la encargada de comunicar las últimas novedades sobre su pareja y padre de sus hijas. A través de sus redes sociales, compartió el parte médico y explicó con palabras simples el diagnóstico: “un tapón de moco”, en referencia a una complicación pulmonar conocida como atelectasia.
La atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido se expanda de manera normal y afecta la correcta oxigenación de la sangre. Según información médica especializada, puede tener un origen obstructivo —cuando algo bloquea las vías respiratorias— o no obstructivo, producto de factores externos o de la falta de surfactante pulmonar.
El cuadro obliga a un seguimiento minucioso de los profesionales de la salud, mientras Daniela continua transmitiendo calma y agradecimiento a quienes se suman con mensajes de apoyo. “Gracias a todos por acompañarnos en este momento”, expresó en sus historias.