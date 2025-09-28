Crece la esperanza: el nuevo y alentador parte médico de Thiago Medina
El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva y Daniela Celis dio a conocer nueva información sobre su salud.
Thiago Medina se encuentra en estos momentos internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. El joven está luchando por su vida y Daniela Celis dio a conocer un nuevo parte médico que vuelve a traer esperanzas en medio de la preocupación.
"Thiago continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Se encuentra con recuperación de su estado general", comenzó escribiendo en la historia que compartió a través de sus diferentes redes sociales. Además, detalló que presenta mejoría en sus parámetros respiratorios "bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica".
La exparticipante de Gran Hermano y madre de las hijas de Thiago comentó que el joven "continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica". Por supuesto, que tanto Daniela como toda la familia siguen pidiendo cadena de oración para que el estado del ex GH siga mejorando y pueda recuperarse para disfrutar de sus hijas.
En las últimas horas, Camila (hermana de Thiago) contó que recibió un gesto de él que le dio aún más esperanzas: "El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba, y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos".
Medina fue sometido a una operación en los últimos días para poder reparar la parrilla costal. Tras esta cirugía, Camila expresó en sus redes que los médicos tuvieron que pronarlo (boca abajo) para que sus pulmones puedan mejorar el funcionamiento, ya que se había complicado.