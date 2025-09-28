Crece la esperanza: el nuevo y alentador parte médico de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva y Daniela Celis dio a conocer nueva información sobre su salud.

Thiago Medina se encuentra en estos momentos internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. El joven está luchando por su vida y Daniela Celis dio a conocer un nuevo parte médico que vuelve a traer esperanzas en medio de la preocupación.

"Thiago continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Se encuentra con recuperación de su estado general", comenzó escribiendo en la historia que compartió a través de sus diferentes redes sociales. Además, detalló que presenta mejoría en sus parámetros respiratorios "bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica".

La exparticipante de Gran Hermano y madre de las hijas de Thiago comentó que el joven "continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica". Por supuesto, que tanto Daniela como toda la familia siguen pidiendo cadena de oración para que el estado del ex GH siga mejorando y pueda recuperarse para disfrutar de sus hijas.

Dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina Captura de pantalla 2025-09-28 145112 Thiago se encuentra con recuperación de su estado general. Foto: captura de pantalla Instagram/ @danielacelis01.

En las últimas horas, Camila (hermana de Thiago) contó que recibió un gesto de él que le dio aún más esperanzas: "El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba, y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos".