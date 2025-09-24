Angustia por el estado de salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico

Thiago Medina se encuentra en estos momentos pasando un mal momento en su estado de salud. La hermana del ex Gran Hermano comentó que los médicos tuvieron que ponerlo boca abajo debido a que los pulmones no estaban funcionando de la mejor manera y esto generó intranquilidad en toda su familia.

Pasada las once de la mañana, los profesionales volvieron a emitir un nuevo parte médico explicando lo que ocurre en estos momentos con Thiago: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días".

"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso", expresaron en otra parte del escrito, que fue muy amplio para informar todo lo que sucede con el joven. Además, dejaron en claro que "como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración" y también modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en cuanto a la respiración.

Preocupa la salud de Thiago Medina: el parte médico oficial Captura de pantalla 2025-09-24 121528 Thiago sufrió un episodio de descompensación respiratoria. Foto: captura de pantalla X/ @AngeldebritoOk.

En el párrafo final, los médicos expresaron que Thiago Medina presentó "un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje". Luego de estas maniobras, el paciente "evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables".