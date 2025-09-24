El emotivo posteo de la hermana de Thiago Medina en medio del estado crítico: "Te amamos"

Las noticias sobre la salud de Thiago Medina tienen en vilo a toda la familia. El ex Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva hace dos semanas con asistencia mecánica respiratoria, ya que sus pulmones están seriamente comprometidos.

En las últimas horas, la hermana de Thiago comentó que recibió un fuerte llamado del hospital, donde le informaron que tuvieron que tomar la decisión de colocarlo boca abajo, ya que los pulmones no están saturando de manera correcta. Camila pidió llorando cadena de oración y subrayó que están esperando un milagro.

En medio de todo esto, se volvió viral una publicación que le dedicó y conmovió a todos sus seguidores: "En esta foto se refleja lo que somos: hermano, cómplices, inseparables. Hoy la vida nos puso a prueba, pero yo sé que pronto vamos a volver a sonreír así juntos".

Luego, agregó: "La sonrisa de mi hermano es mi motor y la esperanza que me sostiene. Te amamos, y estamos todos esperándote. Dale Meme". Rápidamente, los seguidores comenzaron a comentar el posteo y le mandaron buenos deseos a Thiago y a toda la familia.

Las novedades de la salud de Thiago Medina que preocupa a toda su familia

Thiago Medina fue intervenido el viernes 19 de septiembre luego de que su estado presentó una mejoría y la fiebre se fue de su cuerpo. Al ver esto, el equipo médico decidió llevarlo a cirugía para reparar la parrilla costal.

Thiago Medina (1) Thiago sigue luchando por recuperarse. Foto: Instagram/ @thi4go_km.

La operación salió bien pero en las últimas horas el cuadro desmejoró y el joven presentó injuria pulmonar (daño en el pulmón). Se espera que durante la jornada del miércoles los médicos informen un nuevo parte a los familiares tras la novedad que tuvieron que pronarlo (colocarlo boca abajo) debido a que los pulmones no se encuentran funcionando bien y es lo que mantiene a todos preocupados.