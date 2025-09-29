Roberto Funes Ugarte se refirió nuevamente a la agresión que sufrió en la marcha: "Terrible"

Roberto Funes Ugarte vivió un momento de tensión mientras se encontraba cubriendo la marcha por el triple crimen de Brenda, Lara y Morena. En esta convocatoria participaron, además, distintas organizaciones feministas, familiares y amigos de las víctimas.

El periodista sufrió una dura agresión y tuvo que terminar abandonando la cobertura de la movilización que estaba desarrollando en vivo para LN+. El cronista decidió romper el silencio en sus historias de Instagram, pero también lo hizo en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe.

"Terrible... Yo fui a cubrir una marcha como otras tantas que hemos hecho y comenzó cuando yo estaba cruzando la Avenida de Mayo con mi compañero de LN+. Esta mujer trans estaba como llevando la marcha adelante y en las cuadras hacia el Congreso me daban patadas en los tobillos", comenzó contando el comunicador.

Video: Roberto Funes Ugarte habló en Telefe sobre la agresión que sufrió Roberto Funes Ugarte rompió el silencio en Telefe tras la agresión que sufrió: "Fue terrible"

También dejó en claro que tras una nota con el abuelo de Morena y Brenda, él se va caminando hacia su vehículo y "empiezo a ver a una chica de un grupo de mujeres violentas que representaba a un grupo de feministas con pañuelos violetas y empieza a decir 'este es un pu** de derecha".