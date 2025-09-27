Echaron a Robertito Funes Ugarte de la marcha por el triple femicidio

El periodista se hizo presente en la marcha de Ni Una Menos, pero lo retiraron a los minutos. Denunció agresiones.

¿Qué le pasó a Robertito en la marcha Ni una menos de hoy? / Archivo MDZ

Una nueva marcha del colectivo feminista Ni Una Menos se realizó este sábado por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación y en varias ciudades del país. La convocatoria tenía como principal objetivo exigir justicia por el brutal triple femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez; sin embargo, el periodista Robertito Funes Ugarte terminó convirtiéndose en protagonista.

El evento se desarrolló con la presencia de las familias de las tres jóvenes asesinadas, así como miles de manifestantes que se unieron en un pedido de justicia. La movilización se extendió más allá del centro porteño, con réplicas en ciudades como Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata, demostrando la magnitud del reclamo a nivel nacional.

En el centro porteño, un episodio inesperado desvió brevemente la atención de la protesta. El reconocido periodista y conductor mendocino Robertito Funes Ugarte fue a cubrir la movilización, pero su presencia no fue bien recibida por un grupo de manifestantes.

El momento se tornó tenso cuando un sector del público repudió al periodista, exigiendo que se retirara del lugar. Los manifestantes le propinaron insultos y le recordaron su supuesta alineación al gobierno de Javier Milei.