Continúa la guerra mediática: Nancy Pazos arremetió contra Robertito Funes y el conductor la fulminó

La atmósfera de tensión continúa envolviendo a Nancy Pazos y Robertito Funes , cuyo desencuentro profesional persiste sin señales de tregua. La situación adquiere nueva relevancia en el contexto de los prestigiosos Premios Martín Fierro, donde el periodista mendocino ha recibido una nominación por su trabajo como cronista. Frente a este reconocimiento, la picante comunicadora no ha dudado en expresar su postura, argumentando que su colega debería limitarse a su trabajo de notero, pues a su juicio “no cumple su rol de conductor”.

Al ser consultada específicamente sobre la nominación que APTRA otorgó a Funes junto a otros profesionales, la periodista no cuestionó el mérito en dicho rubro. Por el contrario, manifestó su acuerdo con la distinción en esa categoría específica, aunque utilizó esta valoración para reforzar su crítica hacia su desempeño en otro campo. Al respecto, fue contundente: “Me pareció perfecto, es el lugar que tiene, como movilero es muy bueno. Por eso no acepto que me conduzca”.

Este tenso cruce , de acuerdo con la explicación ofrecida por Pazos, no se trataría de un conflicto reciente, sino de la manifestación de desacuerdos profundos que se extienden en el tiempo. La comunicadora reveló que ha existido una gestión deliberada de su parte para evitar coincidir en pantalla, gracias a un acuerdo con la dirección del canal que le permite ejercer como columnista en otro espacio. Su objeción principal radica en una evaluación crítica del rigor informativo, señalando que “-Funes- no cumple su rol de conductor como a mí me gustaría, de hecho hay cosas que pasaron al aire que son para reprochar en términos de rigor periodístico”.

Para respaldar su propia capacidad al frente de un programa, Nancy Pazos hizo referencia a su experiencia supliendo en situaciones de urgencia y a su actual trabajo semanal. Subrayó que en esos contextos se desenvuelve con soltura y eficacia, estableciendo un marcado contraste con la incomodidad que afirma sentir al compartir set con Funes. Lanzó además una observación que trasciende lo estrictamente profesional, al comentar: “No me siento cómoda cuando está Robertito que, de hecho, está más cerca de ser vocero de Milei que otra cosa”.

Desde su perspectiva, Robertito Funes aborda la situación con una actitud de aparente despreocupación. Su respuesta parece privilegiar la indiferencia como mecanismo de defensa ante las críticas. En sus declaraciones, minimiza el conflicto y sugiere que la estrategia más efectiva es ignorar las provocaciones, aunque deja entrever que la situación podría ser diferente si las acciones del otro traspasaran cierto límite. Sobre la dinámica actual en el lugar de trabajo, admitió: “Se enoja, pero está todo bien. No jodo para laburar, si me atacan, respondo, pero si no, me la banco. Hay que ignorarlos porque con la indiferencia se marca la distancia. Lo que pasa es que si te tienen de hijo (...). Cuando hago los móviles y ella está en el piso, fingimos demencia”