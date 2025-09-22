La polémica en el programa de Georgina Barbarossa no para y en los últimos días Nancy Pazos criticó duramente a Robertito Funes. El periodista suplantó a Georgina Barbarossa cuando se fue a grabar con Marley y la producción del ciclo decidió que él lleve adelante el reemplazo, algo que no le gustó para nada a la panelista.

En una entrevista pasada con el cronista de Yanina Latorre, Pazos ninguneó a Robertito expresando que estaba bien nominado en la terna de movilero, ya que ese es su rol. Además, subrayó que ese es el motivo por el cual ella se niega a que él la conduzca: "La reemplaza porque en realidad el canal no tiene ganas de aguantar caras de ort* del resto de los panelistas".

Robertito Funes, por supuesto, no se iba a quedar callado y le contestó duramente a la periodista: "Me la vengo aguantando hace bastante tiempo a la situación. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. Esta fulana quién cree que es". Sin embargo, destacó su buena labor periodística, aunque ella lo criticó duramente.

Video: la dura respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos Robertito Funes no se quedó callado y destrozó sin filtro a Nancy Pazos: "Ya me..."

Respecto a los dichos sobre la terna de los Martín Fierro, Robertito comentó: "Lo que pasa es que yo soy conductor, periodista y movilero porque yo lo elegí". Yanina Latorre tras estas declaraciones le consultó sobre por qué él era el indicado para suplantar a Georgina y Robertito fue tajante con su respuesta.