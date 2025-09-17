Georgina Barbarossa rompió el silencio tras el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey
La conductora de Telefe se refirió a la escandalosa pelea entre sus panelistas y fue contundente.
Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un fuerte cruce en pleno programa y el momento se viralizó en las diferentes redes sociales. Lo cierto es que tras el conflicto, Georgina Barbarossa decidió opinar sobre el tema y fue contundente con sus declaraciones.
"¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotud* diciéndome golpista", fue la frase que desató un verdadero escándalo en el programa de Telefe y por supuesto que Georgina luego de lo sucedido intercedió para que la pelea no siga escalando.
Te Podría Interesar
Los medios de comunicación fueron a buscar la palabra de Barbarossa quien no tuvo problemas en responder al respecto: "Chicos, son polémicas de siempre, es como un folklore desgraciadamente". Luego, subrayó que "la de ayer (pelea) fue fea, fue fea".
Video: Georgina Barbarossa habló tras la pelea entre Nancy Pazos y Mariana Brey
Una de las cronistas presentes le consultó si habló con ambas periodistas una vez que finalizó el programa y Georgina fue tajante: "No hablé, les dije ahí en el aire y después no hablé. Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas". Respecto a los dichos de Mariana Brey y Nancy Pazos, la conductora dejó en claro que fueron dos insultos horribles y que la situación no le gustó para nada.
Sin embargo, Barbarossa dejó en claro que "las adoro y las quiero muchísimo". Mariana Brey por su lado, destacó que "estamos naturalizando que en televisión se pueda insultar tan libremente. Cuando vos recurrís al insulto es porque en general crees que tenés razón y que el otro está equivocado y es básicamente la carencia de argumentos, eso es lo que no voy a naturalizar".