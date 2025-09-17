La conductora de Telefe se refirió a la escandalosa pelea entre sus panelistas y fue contundente.

Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un fuerte cruce en pleno programa y el momento se viralizó en las diferentes redes sociales. Lo cierto es que tras el conflicto, Georgina Barbarossa decidió opinar sobre el tema y fue contundente con sus declaraciones.

"¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotud* diciéndome golpista", fue la frase que desató un verdadero escándalo en el programa de Telefe y por supuesto que Georgina luego de lo sucedido intercedió para que la pelea no siga escalando.

Los medios de comunicación fueron a buscar la palabra de Barbarossa quien no tuvo problemas en responder al respecto: "Chicos, son polémicas de siempre, es como un folklore desgraciadamente". Luego, subrayó que "la de ayer (pelea) fue fea, fue fea".

Video: Georgina Barbarossa habló tras la pelea entre Nancy Pazos y Mariana Brey Georgina Barbarossa rompió el silencio tras el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey

Una de las cronistas presentes le consultó si habló con ambas periodistas una vez que finalizó el programa y Georgina fue tajante: "No hablé, les dije ahí en el aire y después no hablé. Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas". Respecto a los dichos de Mariana Brey y Nancy Pazos, la conductora dejó en claro que fueron dos insultos horribles y que la situación no le gustó para nada.