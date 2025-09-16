Marina Calabró apuntó contra Nancy Pazos tras la pelea con Mariana Brey

La periodista opinó en su programa de radio sobre el escándalo que puso a Telefe en el foco de la polémica.

La conductora fue tajante con su punto de vista. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

Nancy Pazos y Mariana Brey tienen fuertes discusiones en el panel del programa de Georgina Barbarossa. Es que ambas tienen miradas totalmente opuestas respecto al gobierno de Javier Milei, pero este martes la pelea escaló y se vivió un momento de mucha tensión.

En la discusión, Mariana trató a Pazos de "golpista", por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Milei no llegue a octubre, según sus declaraciones: "Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave".

Nancy, fiel a su estilo, no se quedó callada y arremetió sin filtro contra su compañera, quien no podía creer que la haya insultado en pleno programa y en frente de la condcutora: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotud* diciéndome golpista".

Quien opinó sobre esta situación fue Marina Calabró en su programa radial que sale al aire por El Observador: "Me parece que en definitiva incomodó a todos, ya no es solamente incomodar a Mariana o provocarla, ya es incomodar a todos y me parece que las cosas se pueden discutir de otras formas". También dejó en claro que la reacción del resto del panel y de la conductora pasó justamente porque se sintieron sorprendidos y con incomodidad.