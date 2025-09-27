El doble logro de Mario Pergolini en el rating junto a una conocida y multifacética invitada

Despejando las dudas iniciales, Mario Pergolini ha logrado hacer pie en el rating en la competitiva franja del prime time nocturno, y este viernes el icónico conductor que regresó esta temporada a la pantalla chica tras un paréntesis de quince años de ausencia, conquistó un doble acierto junto a una conocida y multifacética invitada con la que protagonizó un ida y vuelta muy rendidor.

En términos de audiencia, Otro día perido (El Trece) promedió en el cierre de su semana 4.8 puntos de rating , quedando como la segunda propuesta más vista del día de la señal del solcito detrás de Buenas noches familia. A este buen resultado en los números del programa de Mario Pergolini , se suma también el logro del empate en competencia direta con Pasapalabra (Telefe). el clásico ciclo liderado por Iván de Pineda. En el segmento que va entre las 22:45 y las 0, en que los envíos rivales estuvieron al aire de manera simultánea, ambos arrojaron la misma medición de 5.0.

Como es sabido, más allá del monólogo de Pergolini y de la eficaz participación de sus colaboradores, Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth, juega un rol central la presencia de la figura con la que el ex CQC comparte una entrevista que suele extenderse durante cerca de 45 minutos.

Sobre las 23:11 hizo el ingreso al estudio de Otro día perdido, la cantante, conductora y locutora Evelyn Botto, más conocida como la voz de ESPN. Con la habitual simpatía que la caracteriza, la invitada dejó unos cuantos momentos de brillo en su charla con Mario Pergolini . La estrella de programas de la señal de streaming de OLGA como Mi primo es así y Tapados de laburo, contó que decidió dejar su labor en el ciclo radial Perros de la calle porque estaba en una búsqueda más artística.

En este sentido, Botto compartió con Pergolini su entusiasmo por su participación en el éxito teatral La Sirenita, el boom del año en la cartelera porteña, que le llevó a la multifacética figura ocho meses de preparación para enfrentar el desafío de integrar el elenco de tal comedia musical.

En el repaso por su trayectoria, Evelyn Botto remarcó que no quiere dejar su labor como locutora y habló entre otras cosas de su experiencia en el doblaje de películas. A contramano de lo que se piensa de ella, la invitada de Mario Pergolini confesó que tiene sus inseguridades, y que de hecho le dio un poco de pudor ser la convocada como atracción en el rating del living de Otro día perdido.

Evelyn Botto le dio detalles a Mario Pergolini sobre su relación con Fede Bal

Más allá de lo profesional, la artista sorprendió al dar detalles sobre su relación con Fede Bal, a quien conoció hace cinco años a través de una nota en Perros de la calle. Evelyn Botto definió al actor como "seductor", y reveló que la primera cita que tuvieron fue en la casa de él.

Sobre los primeros encuentros con el hijo de Carmen Barbieri, la locutora lo calificó con un diez. De todas formas, aclaró categórica: "Pero no estoy con él... Hay un gris donde yo la paso bien, cuando tenemos tiempo y deseo, nos vemos. La pasamos bárbaro, buenísimo, compartimos eso. Después cada uno hace su vida. Yo no quiero estar de novia, y sé perfectamente en lo que me estoy metiendo. Yo lo quiero dejar claro porque me están volviendo loca".