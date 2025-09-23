El secreto familiar de Luciano Cáceres que dejó a todos boquiabiertos en televisión

El actor estuvo presente en Otro día perdido este lunes y compartió una inédita anécdota familiar.

Este lunes, Luciano Cáceres estuvo como invitado en Otro día perdido y compartió una historia de su familia que dejó al público sorprendido. El actor habló sobre sus primeros pasos en el teatro y reveló detalles familiares poco conocidos.

Durante la charla, Mario Pergolini recordó que el actor se formó en el teatro desde chico. "Ahí fui concebido. Muy desprolijo, porque además estaban casados con otras personas", confesó el artista. Agustín “Rada” Aristarán quiso saber si esto había ocurrido durante una función, pero Cáceres aclaró que no había público ni entradas de por medio.

"¿Y te enteraste de grande?", le preguntó el conductor. "Sí, a los 16, por una prima, de casualidad. Viste que de adolescente vas de fiesta en fiesta, caí a un cumpleaños, no conocía a nadie, y había una prima. Me dice '¿estás haciendo teatro?', 'sí', le dije y me dijo 'era obvio, porque tus viejos te concibieron en un escenario. Tu vieja estaba casada con un ingeniero'. Yo no sabía nada", relató Cáceres.

