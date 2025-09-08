Rumores de romance: qué dijo Luciano Cáceres sobre su vínculo con Juana Viale

Luciano Cáceres abrió las puertas a una charla íntima en la que repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional. El actor participó del ciclo Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) y habló de sus proyectos, sus vínculos dentro del medio artístico y su mirada sobre la exposición pública.

En la entrevista, Cáceres se refirió especialmente a su experiencia como codirector de Subacuática, una obra no convencional ambientada en una pileta de natación que se presenta en el club Estrella de Maldonado. En ese montaje también participó Juana Viale, con quien compartió tres meses de funciones.

La periodista Karim González aprovechó para consultarlo por los rumores que alguna vez circularon sobre un posible romance entre ambos. La respuesta del actor fue clara: "Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos. De esta manera, el actor dejó en claro el vínculo que los une.

Ante la repregunta sobre si en algún momento existió un acercamiento amoroso, Cáceres fue contundente: "Essque no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos". Incluso, el artista adelantó que la buena relación laboral los llevará a trabajar nuevamente en un proyecto el año próximo.

Juana Viale 2.jpg Cáceres dejó en claro que con Viale solo hay amistad.

Más allá de ese tema puntual, el Luciano aprovechó para reflexionar sobre la exposición de la intimidad en el mundo del espectáculo. "Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: 'Te cobro tanto'. Yo no lo sé hacer", confesó el actor.

Finalmente, destacó la importancia de resguardar su vida fuera de los escenarios. "A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas… Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho", concluyó Luciano Cáceres.