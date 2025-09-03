Juana Viale fue al Colón y su vestido de alta costura impactó

Juana Viale impactó con una pieza de alta costura de celeste acerado, bordada a mano y adelanto exclusivo de la colección 2026. Mirá las fotos.

El vestido de Juana Viale en el Colón.

Juana Viale entró al imponente Teatro Colón del brazo de su abuela, Mirtha Legrand. La ocasión se trató de un evento que reunió a lo más selecto de la cultura porteña, pero también de la escena social y mediática argentina. En ese contexto, Juana deslumbró con un look diseñado por Gabriel Lage, uno de los modistos más consagrados de la alta costura nacional.

El vestido fue una verdadera pieza joya, un adelanto exclusivo de la colección 2026 de Gabriel Lage Atelier. El diseño, íntegramente realizado a mano, estaba confeccionado en una tonalidad metálica de celeste acerado que jugaba con la luz de manera fascinante.

El corsage estaba pensado para realzar la silueta con sutileza, logrando un equilibrio entre sensualidad y sobriedad. A esto se sumó una falda elaborada en tul y enriquecida con flores de imponente tamaño. El bordado en cristales resultó otro de los puntos altos. Inspirado en el universo joyero, cada aplicación fue cosida a mano con precisión.

Juana dejó que el vestido hablara por sí mismo, permitiendo que la protagonista del look fuera la obra de Lage.

Gabriel Lage creó una obra única en tul, cristales y flores tridimensionales.