Juana Viale impactó con un traje masculino: en la nota, las imágenes y el autor

Juana Viale pidió expresamente al diseñador que la vistiera “como un hombre” y el resultado fue un look súper elegante. No te pierdas el video.

Este domingo, en la mesa más famosa de la televisión argentina, Juana Viale apareció con un look sastrero masculino que no solo sorprendió a la audiencia, sino que también marcó su vínculo con Gino Bogani. “Le rogué a Bogani que me vista de hombre”, confesó, dejando entrever la determinación detrás de este cambio.

El traje, confeccionado especialmente para ella, contó con un blazer satinado negro de corte impecable, una camisa blanca de seda y una corbata auténtica del propio Bogani, pieza que agregó un aire ceremonial. El pantalón, de crepe negro labrado, contó con motivos florales apenas perceptibles, pero que le dieron ese toque final al conjunto.

Para acompañar la estructura del traje, Juana optó por un peinado tirante con cola alta, extensiones y un moño negro de gran tamaño. El maquillaje estuvo centrado en sombras negras que realzaron la mirada y añadieron profundidad al gesto serio y sofisticado que el look pedía.

Bogani jugó con las texturas y proporciones para que el traje no se viera rígido, sino como una prolongación de la personalidad de Juana, logrando que el satén del blazer y la seda de la camisa suavizaron las líneas rectas.