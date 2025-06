El consejo sexual que dio Soledad Silveyra y que sorprendió a Juana Viale: "Se los recomiendo"

Juana Viale realizó un impecable programa el domingo al mediodía y de la "mesaza" que armó la nieta de Mirtha Legrand participaron el cantante uruguayo Pablo Turturiello, Juana Repetto, Osvaldo Laport, Connie Ballarini y por supuesto no iba a faltar Soledad Silveyra . La actriz compartió un momento muy íntimo en el programa que dejó sorprendidos a los invitados y a la conductora.

Lo cierto es que Juana la tuvo sentada en la mesa y le preguntó sobre su romántica relación con José Luis: "De alguna manera me despertó... Los dos nos despertamos y es muy lindo porque es mutuo", expresó en un momento de la charla. La actriz dejó en claro también que luego de ponerse en pareja de manera oficial con José, "dejé de mirar hombres".

El consejo sexual que dio Soledad Silveyra y que sorprendió a Juana Viale:

También contó cómo fue que lo conoció y sorprendió con la historia: "Yo ya me había jubilado desde el amor y del hombre...", revelando que no tenía pensado encontrar una pareja. Lo cierto es que "Solita" se encuentra muy bien y cada vez que puede viaja a Brasil para disfrutar no solo de los diferentes paisajes sino también de su nueva pareja.