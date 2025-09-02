Nicole Neumann sorprendió con un sensual look lleno de color

Con palazzo floral y blusa de lino, Nicole Neumann mostró cómo llevar la tendencia del boho chic con todo el estilo. ¡Mirá las fotos!

Nicole Neumann y el estilo boho chic que será protagonista del verano.

Nicole Neumann se mostró en redes con un look que apostó por el boho chic, un estilo que ya lleva un tiempo de moda y que seguirá siendo protagonista del verano 2025/26. La propuesta incluyó una blusa de lino en tono natural, con mangas arremangadas y anudada a la cintura.

El foco del look estuvo en un maxi palazzo estampado en tonos rojos, verdes, beige y azul turquesa, con bloques de color que generaron un efecto patchwork. El resultado fue una silueta relajada pero muy impactante.

Los accesorios reforzaron la impronta del look, sumando un collar con cuentas en tonos tierra y metálicos que funcionó como pieza protagonista, y un sombrero oscuro de ala corta. En cuanto al beauty look, Nicole optó por ondas y el cabello suelto, en sintonía con la frescura general del outfit.

Tras años dominados por la estética minimalista, marcas como Chloé, Valentino y Ralph Lauren volvieron a proponer flecos, bordados y maxi prendas, aunque con un acabado artesanal y lujoso. Nicole se convirtió en la mejor embajadora local de esta tendencia, mostrando cómo adaptarla a la vida cotidiana.

Nicole Neumann apostó por lino, patchwork y accesorios artesanales en un outfit fresco. Instagram: nikitaneumannoficial