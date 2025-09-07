El actor estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand y recordó la charla que mantuvo con el diseñador de modas.

El artista contó cómo fue el encuentro que mantuvo con Giorgio. Foto: captura de video/ El Trece.

El mundo de la moda recibió una durísima y triste noticia luego de que el Grupo Armani confirmó el fallecimiento de Giorgio Armani, a sus 91 años. El diseñador fue un icono y desde la empresa lo calificaron como "creador, fundador y motor incansable".

"Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida", expresaron en el escrito que compartieron a través de las diferentes redes sociales.

En medio de las despedidas, Luciano Cáceres sorprendió a Mirtha Legrand al contar detalles del encuentro que mantuvo con Armani. Todo ocurrió en el programa del sábado 6 de septiembre, donde el actor recordó cuando el diseñador le entregó un premio en el Festival de Milán.

Video: Luciano Cáceres contó el encuentro que tuvo con Giorgio Armani Luciano Cáceres reveló detalles de su encuentro con Giorgio Armani y sorprendió a todos

"Fue hace más o menos hace 8 años atrás por "Gato Negro", la película de Gastón Gallo que hice con Lito Cruz, Leticia Bredice, Luis Luque... Un elencazo", comenzó contando Cáceres en la "mesaza" de Mirtha Legrand. Luego, agregó que le "tocó estar en la competencia compitiendo con Michael Douglas".