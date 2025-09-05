Un reconocido influencer acusó a las mendocinas de infieles y armó polémica: "Todas con novio, pero sin novio"

Los streamings son un gran fenómeno que poco a poco toma relevancia en la escena cotidiana de los argentinos, algunos más relevantes, otros pasan desapercibidos. Lo cierto es que hay joyitas no pueden pasar desapercibidas y esta fue la ocasión para RUMIS, el programa que tiene a Julieta Poggio, la Tía Sebi y el influencer Manu Dons .

La polémica dio inicio con Lola Latorre como invitada y su última experiencia en Ibiza, a lo que generó un debate sobre los largos viajes y el desafío de mantener las relaciones amorosas en el intento. "Lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza", expresó Julieta Poggio , a lo que uno de los integrantes de la mesa remató con una experiencia caótica.

Un reconocido influencer acusó a las mendocinas de infieles y fue viral: "Todas con novio, pero sin novio"

"No escuchen lo que están diciendo. Yo ahora fui a Mendoza, todas con novio pero sin novio. ¿Entendemos lo que estamos hablando?", dijo Manu Dons , influencer y actor. Sus palabras no se quedaron allí y continuó: "Fuertísimas las mendocinas , no quiero generalizar...".

Acto seguido, Poggio interrumpió la idea y en total desacuerdo le dijo que "se metiera en lo suyo", defendiendo a las mendocinas: "Que cada una haga lo que quiera, ¿qué te jode a vos eso?".

Manu no se quedó callado: "Por que después me da miedo a mi ponerme de novio porque tengo los cuernos puestos". También, aludió a la ex Gran Hermano: "Vos sos del sindicato de las infieles Juli Poggio, yo no entiendo".

"Si están más de 5 mil kilómetros sigue siendo infidelidad dejémonos de boludeces, porque van a hacer que muera el amor", frase que despertó numerosos comentarios, algunos apoyando y otros, totalmente contrariados.

"Menos mal que soy de San Rafael", "Mendoza es re chiquito todos se enteran de todo", "Se conocen todos con todos", "Como mendocino lo confirmo", "Menos mal que soy de Godoy Cruz", escribieron algunos mendocinos en los diversos recortes hechos en redes sociales.