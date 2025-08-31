La tranquilidad de la madrugada en Bariloche se vio interrumpida por un violento episodio en el que resultó víctima una influencer conocida en redes como La Coqueta . La joven trans, conocida en TikTok por sus videos y frases como "Acompañenon", fue atacada fuertemente.

Fuentes y testigos relataron que la joven, que salía de un boliche acompañada por una amiga, fue interceptada por un agresor que la golpeó y le sustrajo 500.000 pesos en efectivo y su teléfono iPhone.

Un video que comenzó a circular en X muestra a la influencer con evidentes signos de haber recibido golpes, mientras personas en el lugar intentan socorrerla. El material, de apenas 28 segundos, se viralizó con rapidez y despertó una fuerte reacción entre usuarios, que cuestionaron no sólo la seguridad en las zonas nocturnas y turísticas de la ciudad, sino también los ataques homofóbicos.

Según los relatos de quienes presenciaron los hechos, el ataque fue sorpresivo: el agresor redujo a la víctima con violencia y logró escapar con el botín antes de que los presentes pudieran detenerlo. A pesar de la presencia de testigos en la vía pública, hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas al hecho.

Embed - Una reconocida influencer sufrió un robo en Bariloche: le sustrajeron el celular y una gran suma de dinero

La Coqueta publicó luego mensajes de lo sucedido: "Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana bar en Bariloche, 2 pibes vinieron a agredirnos a mi, a sogía Aguastina y Mica Soloa sin que nosotros busquemos problemas."

"Me robaron el celular estos 2 chicos que se ven en el video por suerte mi manager lo recuperó, pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente", expresó la influencer.

El episodio generó mayor indignación con otras de las historias, donde La Coqueta reportaba comportamientos homofóbicos de parte de la policía. Lo ocurrido hizo que muchas personas se enojaran y dejaran sus comentarios por lo ocurrido: "Basta de transfobia y odio", "Todo esto comienza gracias a los discursos de odio que inflan a estos cabeza de tacho y les hace creen impunes".