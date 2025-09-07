Tini Stoessel le dedicó un posteo a Lali Espósito tras presenciar su show en Vélez

Lali Espósito hizo estallar el estadio de Vélez Sarsfield con un increíble show luego de lo que fue la gira que realizó por diferentes puntos del país. La cantante desembarcó en Buenos Aires y miles de fanáticos llegaron al lugar para presenciar el espectáculo.

Entre los fans se encontraban algunos famosos, entre ellos nada más ni nada menos que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel . El video del futbolista y la cantante se viralizó en las diferentes redes, ya que estaban disfrutando a pleno de cada canción que interpretaba Lali arriba del escenario.

Tini no dudó en dedicarle un posteo a su colega que también se viralizó y algunos usuarios especulan con una posible colaboración más adelante, aunque no hay nada confirmado por el momento: "Sos increíble Lali , es maravilloso verte ahí arriba".

Este mensaje vino de la mano de la publicación que realizó Espósito agradeciendo a cada fan: "Tercer Estadio del año en mi amada Buenos Aires! Gracias locossss por hacer esto posible! Volamos. Hoy se viene el cuarto Vélez!!! Están listos?".

Lali Espósito estreno "Payaso", su nueva tema

Lali Espósito sorprendió a sus fanáticos al estrenar en pleno show de Vélez "Payaso", su nueva canción. "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", expresa uno de los versos del nuevo tema, que muchos usuarios lo tomaron como una nueva indirecta a Javier Milei.

Captura de pantalla 2025-09-07 090903 El posteo de Lali Espósito tras el show. Foto: captura de pantalla Instagram/ @lali.

En las redes sociales, por supuesto que los fans dejaron sus comentarios: "Es espectacular", "Mamá te amo", "Solo la reina del Pop", fueron algunos de los mensajes que compartieron sus fans en la publicación de Federico Bongiorno, panelista de LAM.