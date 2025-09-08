Luego de los rumores de separación: Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos en el recital de Lali

Los rumores de crisis y separación quedaron atrás: Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron más unidos que nunca este sábado 6 de septiembre durante el tercer show de Lali Espósito en el estadio de Vélez. La pareja de actores fue captada en el recital y compartió una imagen en la que se los ve sonrientes y disfrutando del espectáculo.

La presencia de Vetrano en un evento tan importante para Lali no pasó desapercibida. Ambas mantienen una amistad de larga data que nació en los sets de las recordadas ficciones juveniles de Cris Morena, Chiquititas y Rincón de luz. Esa relación, que se mantuvo sólida con el paso del tiempo, explica la complicidad con la que Cande suele acompañar a la cantante en sus grandes hitos profesionales.

Una foto que disipa rumores de separación image

Lejos de confirmar una ruptura, los actores eligieron mostrarse juntos en un evento masivo, donde compartieron gestos de alegría y cercanía.

El show de Lali en Vélez fue el tercero de una serie de cuatro programados en el mítico estadio de Liniers como parte de su No vayas a atender cuando el demonio llame Tour. Con una imponente puesta en escena y un repertorio que incluyó hits como Pendeja, Fanático y Mejor que vos, la artista reafirmó su lugar como una de las figuras más convocantes del pop argentino.