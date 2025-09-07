Gustavo Yankelevich reapareció con su nieto a un mes de la pérdida de Mila Yankelevich: el importante motivo

La inesperada muerte de Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich por parte de su hijo Tomás, dejó a la familia con un profundo dolor que también conmovió al mundo del espectáculo. Con el correr de las semanas, la creadora de exitosas tiras juveniles y el productor comenzaron a dar pequeñas señales de recuperación.

En las últimas horas, Gustavo decidió acompañar a uno de sus nietos mayores, Valentín Yankelevich , hijo de la recordada Romina Yan y Darío Giordano , en un momento cargado de emoción.

El joven piloto consiguió su primera pole position en el TC 2000 , durante la octava fecha de la temporada disputada en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y celebró junto a su abuelo.

A través de Instagram, Valentín compartió imágenes de la jornada y un mensaje especial en el que destacó la importancia de ese acompañamiento: “Segundo puesto en la carrera uno del finde, vamos con todo mañana por la victoria tenemos un gran auto. Gracias a todo el Ambrogio Racing y al mejor ingeniero Víctor Margaria.

Por último, el joven completó: "Gracias a Gustavo Yankelevich, que es la mejor compañía que puedo tener en mis carreras. Este es un fin de semana muy especial y arrancó de la mejor manera. Gracias Valentina Pastore por bancarme siempre, te amo”, escribió.

image

Las fotos del festejo rápidamente se viralizaron en redes. Allí se lo vio con su trofeo, con su pareja Valentina, y sobre todo junto a Gustavo, que posó orgulloso a su lado en una postal que reflejó el valor del sostén familiar en un tiempo difícil.

Entre los mensajes de apoyo, se destacó el de Cris Morena, que alentó a su nieto con ternura: “Grande Valen, ¡mañana estamos a tu lado con toda la fuerza y el alma en vos! ¡Vamos nietito, lo que sea será genial!”.