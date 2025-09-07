Fotos: estos fueron los famosos que votaron en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

La provincia de Buenos Aires vivió este domingo una jornada electoral inédita: por primera vez las elecciones legislativas provinciales se realizaron en una fecha separada del calendario nacional, con más de 14,3 millones de bonaerenses habilitados para elegir la renovación de 46 diputados y 23 senadores .

La votación, que a mediodía registraba alrededor del 30% de participación, también fue relatada desde las redes por varias figuras del espectáculo, que compartieron fotos y mensajes para dejar registro de su paso por las urnas. La votación cerró a las 18 hs con una participación del 63% del padrón .

Las publicaciones de celebridades funcionaron como pequeñas postales de la jornada y, en muchos casos, como llamados públicos a votar. Entre los posteos más reproducidos estuvo el de Catherine Fulop , quien en su cuenta mostró el comprobante del voto y se dirigió a sus seguidores con su habitual tono cercano: “Hola mi gente bella. Acá, acabo de cumplir mi deber… Vamos, a votar mi gente”.

El actor Gustavo Conti también fue de los primeros en compartir su foto junto a la mesa y las urnas, y acompañó la imagen con un guiño musical que aclaró en la publicación: la musicalización era un gesto festivo sin banderas partidarias.

Otros famosos que dejaron constancia de su paso por el cuarto oscuro fueron Mica Viciconte (que posó con su hijo Luca), las hermanas Silvina y Vanina Escudero, y Rodrigo Noya, que votó en su ciudad natal, Chascomús, y compartió postales desde la llegada y desde el auto con el comprobante.

image Famosos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Créditos: Instagram / micaviciconte

image Famosos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Créditos: Instagram / escuderosilvina

image Famosos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Créditos: Instagram / _rodrinoya

Otros famosos que pusieron su voto

La conductora Verónica Lozano posó con el sobre en la mano y un mensaje sencillo: “Argentina”, y la escritora Claudia Piñeiro optó por compartir en X una crónica breve de su mañana de votación: “me levanté temprano para ir a votar… el sol anuncia un día hermoso”.

image Famosos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Créditos: Instagram / verolozanovl

Por su parte, Leandro “El Chino” Leunis subió una selfie con el sobre y una frase de aliento cívico: “Hay que ir a votar siempre”.

image Famosos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Créditos: Instagram / leandroleunis

Las imágenes de famosos son, por un lado, documentos gráficos de una elección que tuvo carácter excepcional en el calendario; por otro, funcionan como recordatorios sociales que pueden influir en la percepción pública sobre la importancia del acto cívico.

En una elección fragmentada del calendario nacional y con una participación que generó expectativa durante la jornada las publicaciones de figuras visibles ayudaron a poner en agenda el llamado al voto y a mostrar la amplia variedad de ciudadanos que pasaron por las urnas.