A un año de las elecciones para gobernador, quiénes suenan como candidatos

Faltan exactamente...no se sabe cuántos días para las elecciones para gobernador del 2027 porque depende de si el actual mandatario Alfredo Cornejo decide unificar los comicios con los nacionales o no. Pero sí, alrededor de un año y y ya hay varios candidatos a gobernado r .

A gran parte de la ciudadanía le es indiferente estos lanzamientos, en tiempos de apatía política. A otra le parece mal, porque hay crisis económica y entonces cree que no deberían estar en campaña. Pero también es cierto que un candidato a gobernador no cae de un paracaídas, hay que prepararse, mostrar equipos y hacerse conocer.

En el oficialismo, es decir Cambia Mendoza hay varios candidatos . No hay una definición sobre quién será el elegido. El intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se viene preparando hace muchos años para ser candidato a gobernador. No es "cornejista" pero tiene buena relación con el gobernador y no está para nada descartado que sea él el próximo aspirante de Cambia Mendoza.

Suarez apoya las medidas macroeconómicas del gobierno de Javier Milei, pero ha sabido diferenciarse de todos aquellos temas en los que no está de acuerdo y si la crisis económica se intensifica, haber mostrado su postura propia sin especulaciones, puede jugarle muy a favor. Se posicionó a favor del financiamiento educactivo universitario, cuestionan la situación en la que están los jubilados, las familias argentinas que no llegan con sus salarios a fin de mes y los pequeños comerciantes, apuesta a los consensos y critica el estilo confrontativo del presidente.

Tiene un equipo grande en la ciudad, exgobernadores que lo respaldan como Julio Cobos o Rodolfo Suarez pero apuesta a tener el aval de Cornejo. Además, 8 años de gestión en la capital mendocina para mostrar.

Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez

El candidato más cercano al gobernador es el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar. Lo ha dicho públicamente, quiere ser candidato a gobernador. Cornejo siempre ha querido que él sea el próximo gobernador. No por un capricho, García Zalazar se formó políticamente junto al gobernador, lo vio crecer como diputado y luego fue su sucesor en la comuna en Godoy Cruz.

Además, admira su formación política e intelectual. Educación ha hecho muchos cambios en los últimos años y García Zalazar, a diferencia de sus antecesores, no genera resistencia ni malestar entre la docencia más allá de que puedan estar o no de acuerdo con las modificaciones que ha hecho.

Ahora, claro está, Cornejo va a decidir con encuestas en la mano. Dependerá de su imagen en la ciudadanía ser su elegido o no. Tampoco es una decisión que el gobernador vaya a tomar en soledad.

MINISTRO DE EDUCACIÓN TADEO GARCÍA 4 MILAGROS LOSTES - MDZ

Natalio Mema es el ministro de Gobierno y aunque con menos fuerza, suena como posible candidato a gobernador. Es joven, maneja muchas áreas del Gobierno, tiene buen vínculo con distintos sectores. No se ha lanzado ni hace campaña para él.

Juega sólo para el equipo. Lo demostró en la relación con el nuevo socio político del Gobierno: Esteban Allasino, el intendente de Luján, del PRO. Fue su contrincante hace cuatro años pero Mema dio cuenta que de eso no queda nada: él ocupa su lugar como funcionario y tiene toda la predisposición con el jefe comunal que se unió a Cambia Mendoza.

Además, responde por el Gobierno sobre todos los asuntos que le pregunten, con un discurso totalmente alineado con el Gobernador.Es verdaderamente su ministro político. Con guiños para la Nación, y a la vez con información sobre temas de la gestión, a los que conoce con detalle. Cornejo le pondera como un logro el sistema de trasporte público del Gran Mendoza, el Mendotran.

Natalio Mema, ministro de Gobierno Natalio Mema, ministro de Gobierno Prensa Gobierno

Los candidatos ¿oficialistas?

Soldado del presidente Javier Milei. Se mueve como un rockstar, va a distintos eventos públicos y tiene mucha aceptación popular. Se trata de Luis Petri, diputado nacional y exministro de Defensa de la Nación.

Esa imagen positiva que parece tener puede ser un factor muy beneficioso para él en esta carrera. Pero en la Casa de Gobierno no les parece un candidato que los represente, porque el vínculo con él no es bueno, y no lo consideran como un sucesor del trabajo que viene haciendo Cambia Mendoza estos años.

Pero además, si la economía empeora, sería el más perjudicado de los postulantes por su cercanía a Milei. Ya fue candidato en 2023, le fue mejor de lo que se esperaba en la primaria con Cornejo y sacó la minoría, lo quele permitióque comenzara a conformar su capital político.

LUIS PETRI MDZ RADIO Marcos Garcia/MDZ

En el PRO, se entusiasman con Allasino. Sí, con el intendente de Luján de Cuyo. Lo posicionan al referente del partido amarillo en Mendoza, especialmente después de las elecciones de febrero donde le fue muy bien y teniendo en cuenta la excelente relación que tiene ahora con el gobernador.

Pero le queda la posibilidad de ser reeelecto en Luján el año que viene y es muy posible que tome ese camino. Ha crecido mucho popularmente en su departamento y como dirigente político. Maneja temas con profundidad, tiene un discurso conciliador y es empático. No le gusta la rosca política.

esteban allasino intendente luján de cuyo-17 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los candidatos del peronismo

En el peronismo, que plantean conformar un frente amplio de partido y no de sellos, se posicionan tres referentes. Dos intendentes que terminan su segundo mandato y el presidente del partido.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato tiene muchas chances. Es joven, tiene buena imagen en el Gran Mendoza y alto nivel de conocimiento. Tiene un discurso peronista más tradicional, que es lo que el PJ busca recuperar en este proceso. Lo respaldan casi 8 año de gestión en la comuna maipucina, que el partido ha gobernado desde el regreso de la democracia en 1983. No tiene escándalos ni se lo relaciona con nada del pasado del peronismo.

MATIAS STEVANATO MDZ RADIO COVIAR Matías Stevanato, uno de los intendentes del peronismo. El plan para 2027. Marcos Garcia/MDZ

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, escribió el libro Vendimia del Poder, lo va a presentar en breve y será una especie de lanzamiento. Está en carrera para "colaborar con lo que sea necesario" dentro del proyecto del PJ y en ese marca no descarta ser candandidata a gobernadora o vice.

También es joven, le ha ido muy bien las elecciones de Santa Rosa, a pesar de que Milei ganó en el resto de los departamentos el año pasado. Destéfanis y el jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta, triunfaron en todos los comicios.

Fue Reina Nacional de la Vendimia y no es un hecho menor a la hora de pensar una campaña en estas tierras.

FLOR DESTEFANIS MDZ RADIO Marcos García/MDZ

El exintendente de San Rafael, actual diputado nacional y presidente del partido Emir Félix también es uno de los que suenan para ser postulantes a gobernador. Como candidato a diputado nacional, le fue mucho mejor que hace 3 años al peronismo. En el Sur tiene muy buena imagen y se valora su gestión en el departamento.

Además, tiene un discurso crítico de la gestión de Milei donde incluye situaciones concretas que viven las economías regionales en Mendoza. Está muy bien plantado con sus ideas y tiene buen carácter.