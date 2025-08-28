Tras el escándalo con Gimena Accardi, Cande Vetrano mostró una imagen para despejar dudas
Candela Vetrano compartió imágenes con Andrés Gil en las redes despejando cualquier rumor sobre una ruptura.
Las últimas semanas fueron turbulentas en el mundo de la farándula tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez con un escándalo de infidelidad que involucró a Andrés Gil, novio de Candela Vetrano. Ahora unas imágenes dieron qué hablar.
La publicación de Candela Vetrano
Después de la separación y de un rumor que trascendió Gimena Accardi se vio obligada a reconocer que le había sido infiel al actor. Inmediatamente corrieron los rumores de que habría tenido una relación paralela con Andrés Gil, pareja de su amiga y con quien comparte el escenario en una obra de teatro.
En el medio Candela Vetrano es la única que no sea había expresado al respecto y en las últimas horas publicó unas imágenes donde se ve feliz a Andrés Gil, el padre del hijo que tuvieron recientemente.
La pareja compartió en las redes fotos desde un balcón con vista al puerto donde aparecen sonrientes y también acompañados por su hijo, Pino. En las imágenes se los ve disfrutando y unidos pese a todos los rumores de crisis que han surgido entre la actriz y el actor.
Con esas imágenes que Candela Vetrano y Andrés Gil replicaron pusieron fin a las especulaciones sobre una ruptura. Esto demuestra que la pareja busca enfocarse en la familia dejando atrás los escándalos mediáticos.
Días atrás Andrés Gil salió a hablar y desmintió todas las especulaciones que surgieron sobre un romance con Accardi.