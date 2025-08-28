Tras el escándalo con Gimena Accardi, Cande Vetrano mostró una imagen para despejar dudas

Las últimas semanas fueron turbulentas en el mundo de la farándula tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez con un escándalo de infidelidad que involucró a Andrés Gil, novio de Candela Vetrano. Ahora unas imágenes dieron qué hablar.

La publicación de Candela Vetrano Después de la separación y de un rumor que trascendió Gimena Accardi se vio obligada a reconocer que le había sido infiel al actor. Inmediatamente corrieron los rumores de que habría tenido una relación paralela con Andrés Gil, pareja de su amiga y con quien comparte el escenario en una obra de teatro.

539391417_18523984261058721_8380225500346960754_n. Candela Vetrano tras los rumores que vinculan a su pareja con Gimena Accardi. Fuente: Instagram.

En el medio Candela Vetrano es la única que no sea había expresado al respecto y en las últimas horas publicó unas imágenes donde se ve feliz a Andrés Gil, el padre del hijo que tuvieron recientemente.

La pareja compartió en las redes fotos desde un balcón con vista al puerto donde aparecen sonrientes y también acompañados por su hijo, Pino. En las imágenes se los ve disfrutando y unidos pese a todos los rumores de crisis que han surgido entre la actriz y el actor.