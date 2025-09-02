¿Se terminó? Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no tendrán casamiento

El romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a ser tema de debate en los medios, pero esta vez con un giro que nadie vio venir. Después de que circularan rumores de un inminente casamiento, una fuente cercana a la pareja desmintió la noticia, asegurando que no habrá boda ni firma, al menos por ahora.

En las últimas semanas, los fanáticos de la pareja más mediática de Argentina se habían ilusionado. Después de meses de reconciliación pública, con fotos que confirmaban su amor en Europa y Estados Unidos, el rumor de un casamiento en diciembre en Argentina había tomado fuerza.

Pero la alegría duró poco. En una jugada de ajedrez digna del mundo de la farándula, Mauricio D'Alessandro se plantó en el programa DDM y arrojó una verdadera bomba. El abogado, con la seriedad que lo caracteriza, desmintió la boda.

"No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM. ¡Y no me hagan hablar más!", sentenció el letrado, con una convicción que no dejó lugar a dudas. Ante la incredulidad de la conductora, que le consultó si la pareja celebraría una fiesta sin firmar los papeles, el panelista fue aún más contundente: "No va a haber firma".

tini y de paul

El romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siempre ha estado en el ojo de la tormenta. La pareja había anunciado su separación en agosto de 2023, pero nunca cortaron completamente su relación. Mantuvieron un vínculo secreto durante ese tiempo, y fue la propia Tini quien tomó la iniciativa de volver con el futbolista, demostrando su compromiso con la relación.