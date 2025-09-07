Lali estrenó su nueva canción en el increíble espectáculo que brindó en Buenos Aires y rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales.

Lali Espósito brilló en el estadio de Vélez Sarsfield ante una mutlitud que no paraba de corear su nombre. La artista, que se lució con una gran gira por diferentes provincias, entre ellas Mendoza, volvió a Buenos Aires con un espectáculo a la altura de las expectativas.

Sin embargo, el show no estuvo exento de polémicas, ya que hubo varios gestos que muchos apreciaron como claras, indirectas contra Javier Milei y también contra su hermana, Karina Milei. Pero lo que más llamó la atención fue el tema músical que estrenó llamado "Payaso".

"Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", expresa uno de los versos del nuevo tema, que logró más de 40.000 reproducciones en YouTube en apenas 8 horas. En otra parte, expresa: "Dijeron que eras bueno. Uy no es así! Estás vendiendo humo y se puede ver".

Video: Lali Espósito estrenó nueva canción y el público estalló ¿Indirecta a Javier Milei? Lali Espósito estrenó un nuevo tema en Vélez y el público estalló

"Payaso! Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso!", expresa Lali en otra de las estrofas que fue muy bien recibida por los fans que se dieron lugar en el estadio del "Fortín" para disfrutar de una de las artistas argentinas más convocantes del país.