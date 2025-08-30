Cris Morena compartió el enérgico momento de Lali Espósito en el show de Erreway

El esperado regreso de Erreway a los escenarios contó con la sorpresiva actuación de Lali Espósito, por eso Cris Morena no dudó en compartir su emoción.

La mezcla de dos grandes referentes de las producciones que marcaron a una generación, hizo vibrar el Movistar Arena.

El regreso de Erreway a los escenarios se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados del año para los nostálgicos fans de las producciones de Cris Morena. La agrupación conformada por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo inició su tour mundial “Juntos otra vez 2025” con un espectáculo multitudinario en Buenos Aires, donde más de 15 mil asistentes fueron testigos del comienzo de esta nueva etapa.

La velada del 29 de agosto en el Movistar Arena tuvo un condimento extra que hizo vibrar al público: la participación sorpresa de Lali Espósito. La cantante y actriz, reconocida por su trayectoria en las ficciones juveniles de Cris Morena, subió de imprevisto al escenario para unirse a sus colegas entregando una performance que todos los fans recordarán por siempre.

El público desató una ovación ensordecedora cuando Lali, recordada por su papel en Casi Ángeles e integrante de los Teen Angels, interpretó junto a la banda el clásico “Cosas buenas”. Su presencia significó un guiño especial para quienes crecieron con las producciones televisivas de aquella época.

El video que Cris Morena compartió en redes del regreso de Erreway con la participación de Lali

Otro instante emotivo llegó con la participación virtual de Luisana Lopilato, quien no pudo formar parte del reencuentro en persona. A través de una proyección en pantalla, la actriz expresó: “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague. ¿A ver si me ayudan? ¡Saquen sus teléfonos, prendan las linternas! ¡E-RRE-WAY!, ¡E-RRE-WAY!”